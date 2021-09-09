Украинцы стали больше брать быстрых кредитов

В первом полугодии 2021 года украинские микрофинансовые организации выдали более 7 млн быстрых кредитов на 31,6 млрд. Это на 43% больше чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала Опендатабот.

Фото: Опендатабот

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Сумма кредитов в 2020 составила 22 млрд.

Количество кредитов растет

Аналитики платформы отмечают, что количество выданных в Украине кредитов растет год от года.

2019 — ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс кредитов

2020 — 1 млн кредитов

2021 — уже 1,2 млн

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Долги тоже увеличиваются

Вместе с кредитами увеличивается и сумма невыплаченных долгов за ними — рост с начала года составил 6,5%.

Динамика заключения кредитных договор / Инфографика Опендатабот

Сейчас украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн по просроченным кредитам.

С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 9% — с 4059 до 4417 грн.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин