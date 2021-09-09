Финансы

Курс валют на вечер 9 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар упал на 7 копеек на покупке и в продаже, евро также упало в покупке и в продаже на 9 копеек.

Валюта

Открытие 9 сентября

Закрытие 9 сентября

Изменения

доллар

26,74/26,76

 26,67/26,69 7/7

евро

31,60/31,62

31,51/31,53

 9/9

рубль

 0,3650/0,3653 0,3656/0,3660 0,0006 / 0,0007

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,70−26,88 грн. Евро покупают по 31,45 грн, продают по 31,78 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,90 грн, а евро по 31,35- 31,70 грн.

Источник: МинФин

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