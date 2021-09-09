Финансы
Курс валют на вечер 9 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар упал на 7 копеек на покупке и в продаже, евро также упало в покупке и в продаже на 9 копеек.
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Валюта
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Открытие 9 сентября
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Закрытие 9 сентября
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Изменения
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доллар
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26,74/26,76
|26,67/26,69
|7/7
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евро
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31,60/31,62
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31,51/31,53
|9/9
|
рубль
|0,3650/0,3653
|0,3656/0,3660
|0,0006 / 0,0007
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,70−26,88 грн. Евро покупают по 31,45 грн, продают по 31,78 грн.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,90 грн, а евро по 31,35- 31,70 грн.
Источник: МинФин