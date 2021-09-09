Курс валют на вечер 9 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар упал на 7 копеек на покупке и в продаже, евро также упало в покупке и в продаже на 9 копеек.

Валюта Открытие 9 сентября Закрытие 9 сентября Изменения доллар 26,74/26,76 26,67/26,69 7/7 евро 31,60/31,62 31,51/31,53 9/9 рубль 0,3650/0,3653 0,3656/0,3660 0,0006 / 0,0007

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,70−26,88 грн. Евро покупают по 31,45 грн, продают по 31,78 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,90 грн, а евро по 31,35- 31,70 грн.

Источник: МинФин