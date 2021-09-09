Финансы
Курс валют на вечер 8 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар поднялся на 3 копейки на покупке и в продаже, евро упало в покупке и в продаже на 1 копейку.
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Валюта
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Открытие 8 сентября
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Закрытие 8 сентября
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Изменения
|
доллар
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26,72 / 26,74
|26,75 / 26,77
|3/3
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евро
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31,62 / 31,64
|
31,61 / 31,63
|1/1
|
рубль
|0,3640 / 0,3644
|0,3650 / 0,3654
|0,0010 / 0,0010
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,67−26,85 грн. Евро покупают по 31,50 грн, продают по 31,80 грн.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,95 грн, евро 31,38- 31,73 грн.
Источник: МинФин