Финансы

Курс валют на вечер 8 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут ago
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка доллар поднялся на 3 копейки на покупке и в продаже, евро упало в покупке и в продаже на 1 копейку.

Валюта

Открытие 8 сентября

Закрытие 8 сентября

Изменения

доллар

26,72 / 26,74

 26,75 / 26,77 3/3

евро

31,62 / 31,64

31,61 / 31,63

 1/1

рубль

 0,3640 / 0,3644 0,3650 / 0,3654 0,0010 / 0,0010

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,67−26,85 грн. Евро покупают по 31,50 грн, продают по 31,80 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,95 грн, евро 31,38- 31,73 грн.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Ученые нашли на Марсе природные убежища от радиации

2 часа ago

Венедиктова встретилась с генпрокурором Нидерландов и завтра посетит суд по делу MH17

2 часа ago

Мужчина жестоко убил женщину на первом свидании и ради конспирации сбрил бороду и усы (видео)

3 часа ago

Жена Шумахера рассказала подробности состояния легендарного автогонщика

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button