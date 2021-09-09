Курс валют на вечер 8 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар поднялся на 3 копейки на покупке и в продаже, евро упало в покупке и в продаже на 1 копейку.

Валюта Открытие 8 сентября Закрытие 8 сентября Изменения доллар 26,72 / 26,74 26,75 / 26,77 3/3 евро 31,62 / 31,64 31,61 / 31,63 1/1 рубль 0,3640 / 0,3644 0,3650 / 0,3654 0,0010 / 0,0010

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,67−26,85 грн. Евро покупают по 31,50 грн, продают по 31,80 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,95 грн, евро 31,38- 31,73 грн.

Источник: МинФин