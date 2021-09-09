Инфляция в еврозоне достигла 10-летнего максимума. Рынок ждет решения ЕЦБ по сокращению стимулов

Рынок внимательно наблюдает за встречей Европейского центрального банка (ЕЦБ), которая пройдет 9 сентября. На ней руководители европейского регулятора обсудят свою экономическую политику в условиях быстрого экономического восстановления и еще более быстрого роста инфляции, пишет CNBC.

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Многие, как внутри ЕЦБ так и вне его, считают, что самое время уменьшить денежные стимулы, поскольку разрывы в глобальной цепочке поставок повышают цены на все виды товаров. Но неопределенность относительно пандемии коронавируса до сих пор остается.

Холгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank, считает, что ЕЦБ может немного сократить программу покупки активов, связанную с пандемией, но вряд ли предоставит информацию об ее отмене. Также ЕЦБ, наверное, не будет сообщать об изменениях в своей стандартной программе закупок активов.

«Ключевые решения, которые могут вызвать критику, вероятно будут отложены до встречи в декабре», — добавил он.

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Инфляция — не единственная проблема

Инфляция в еврозоне в августе достигла 10-летнего максимума в 3%, тогда как ВВП неожиданно увеличился за второй квартал на 2%. Это может заставить ЕЦБ обновить прогнозы роста, как недавно намекнул вице-президент центробанка Луис де Гиндос.

Однако Фредерик Дюкрозет, экономист Pictet Wealth Management, считает, что у ЕЦБ мало поводов для оптимизма. Существуют значительные риски, вызванные новым штаммом коронавируса, замедлением китайской экономики, сокращением стимулов ФРС и сбоями в цепочках поставок.

Споры внутри ЕЦБ

Стоит отметить, что среди Совета управляющих ЕЦБ также нет единодушия. Некоторые, например глава немецкого центробанка Йенс Вайдман, открыто предупреждает о высокой инфляции. Другие, например руководитель французского центробанка Франсуа Вильруа где Гало, отмечают улучшении финансовой ситуации.

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Но призывов к увеличению экономических стимулов почти не слышно. Это означает, что сокращение темпов выкупа активов вряд ли вызовет значительные споры.

Самым сложным будет найти консенсус по вопросу Программы выкупа активов (APP), которая была начата в 2019 году. Надо принять решение о том, как изменится объем и гибкость APP после сворачивания Экстренной программы.

Но пока ЕЦБ не будет примет масштабных мер и будет ждать новую информацию, которая подтвердит, что еврозона вышла из кризиса.

Напомним

ЕЦБ разработал новую Экстренную программу выкупа активов (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP) в марте 2020 для поддержки бизнеса еврозоны. Она должна завершиться в марте 2022 с потенциальным общим объемом расходов в 1,85 трлн евро. Сейчас ЕЦБ в рамках PEPP покупает облигации на сумму 80 млрд евро ежемесячно

После начала пандемии, Европейский центральный банк не отказался от своей Программы выкупа активов, на которую он сейчас тратит около 20 млрд евро ежемесячно.

Автор:

Редактор ленты новостей

Никита Волков

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин