Главное за четверг: НБУ повысил учетную ставку, в сентябре ждут миссию МВФ

Национальный банк повысил учетную ставку до 8,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. «В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий», отметил глава НБУ.

Шевченко ожидает миссию МВФ в сентябре. Транш может быть больше $700 миллионов

Сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда может превышать $700 млн. Миссия МВФ в Украине ожидается в сентябре. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Какие банки выигрывают от роста госгарантий по депозитам

Рынок готовится к повышению гарантий по депозитам вдвое — до 400 тыс грн. «Минфин» проанализировал депозитные портфели крупных банков и выяснил кто из них смогут нарастить привлечения, а кто рискует недосчитаться вкладчиков.

Биткоин оправился от шока: куда пойдет цена дальше

Нынешний вторник стал очередным черным днем для крипторынка. В моменте стоимость биткоина теряла до 18%. Сейчас криптовалюта номер один торгуется у отметки $46 тыс. Но ее падения ниже психологической отметки в $50 тыс дало дополнительный аргумент в копилку криптоскептикив и вызвало беспокойство среди энтузиастов цифровых активов. «Минфин» разбирался, какие факторы будут влиять на крипторынок ближайшее время и куда двинется цена на флагманские монеты.

Источник: МинФин