Рада приняла закон об индустриальных парках: что он предусматривает

Верховная Рада 7 сентября приняла закон об индустриальных парках. Он предусматривает стимулы для их создателей, включая финансирование проектов из бюджета.

Фото: Экономеская правда

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Документ, по мнению депутатов, призванный на привлечение инвестиций в промышленный сектор. Законопроект уже поддержали во втором чтении.

Что предусматривает этот закон

Компенсацию 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям для управляющих компаний, инициаторов создания парков и их участникам.

Компенсацию участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам — в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности.

Частичную компенсацию инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых 3 лет.

Из бюджета будут тратить не менее 2 млрд в год

Также закон предусматривает, что Кабинет министров должен в проекте госбюджета на 2022 и в последующие 4 года заложить расходы на выполнение этого закона — не менее 2 млрд грн ежегодно.

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К 1 января 2025 Кабмин должен создать центральный орган исполнительной власти по реализации политики создания и функционирования индустриальных парков.

Кто может быть участниками индустриальных парков

Это IT-компании, предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме их захоронения), а также субъекты научно-технической деятельности.

На территории таких парков не может быть размещено производство подакцизных товаров, кроме производства автомобилей, мотоциклов, прицепов и ряда других транспортных средств.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин