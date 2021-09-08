Рада приняла закон об индустриальных парках: что он предусматривает
Верховная Рада 7 сентября приняла закон об индустриальных парках. Он предусматривает стимулы для их создателей, включая финансирование проектов из бюджета.
Фото: Экономеская правда
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Документ, по мнению депутатов, призванный на привлечение инвестиций в промышленный сектор. Законопроект уже поддержали во втором чтении.
Что предусматривает этот закон
- Компенсацию 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям для управляющих компаний, инициаторов создания парков и их участникам.
- Компенсацию участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам — в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности.
- Частичную компенсацию инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых 3 лет.
Из бюджета будут тратить не менее 2 млрд в год
Также закон предусматривает, что Кабинет министров должен в проекте госбюджета на 2022 и в последующие 4 года заложить расходы на выполнение этого закона — не менее 2 млрд грн ежегодно.
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К 1 января 2025 Кабмин должен создать центральный орган исполнительной власти по реализации политики создания и функционирования индустриальных парков.
Кто может быть участниками индустриальных парков
Это IT-компании, предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме их захоронения), а также субъекты научно-технической деятельности.
На территории таких парков не может быть размещено производство подакцизных товаров, кроме производства автомобилей, мотоциклов, прицепов и ряда других транспортных средств.
Автор:
Редактор ленты новостей
Ярослав Голобородько
Пишет на темы:
макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: МинФин