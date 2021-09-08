Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины: в частности из-за падения опта

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 3,5%. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил основатель и генеральный директор компании Томаш Фиала.

Фото: УНИАН

0

► Подписывайтесь на телеграмм канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результаты были хуже, чем ожидалось

Он подчеркнул, что результаты второго квартала были гораздо хуже, чем все ожидали: только 5,4% вместо 7−8%.

«Такой результат удивил местные и глобальные банки», — сказал Фиала.

Падение опта на фоне роста смежных секторов

Инвестбанкир отметил, что одной из причин такой оценки от Госкомстата стала достаточно большая доля оптовой торговли, падение которой по итогам полугодия ускорилось до 5,7% с 3,0% по итогам первого квартала.

В то же время все смежные сектора растут, подчеркнул Фиала, и розничная торговля растет достаточно быстро.

Читайте также: Morgan Stanley ухудшил оценку ВВП Украины до 3,4%

Напомним, что в середине июля инвесткомпания уже ухудшила прогноз роста украинской экономики в текущем году — с 5,3% до 4,6%. В то же время Фиала сообщил, что на следующий год оценка роста реального ВВП неизменна — 4,3%.

Внешняя конъюнктура очень благоприятна

По словам главы Dragon Capital, в настоящее время внешняя конъюнктура для Украины очень благоприятная: цены на ее экспорт выросли, стоимость денег в мире остается низкой, а вероятность долгосрочного роста инфляции в мире и резкого разворота политики ведущих центробанков пока мала.

«Но, конечно, правительству и руководству страны надо иметь в виду, что такая ситуация будет не всегда. Поэтому надо, прежде всего, держать консервативную монетарную и фискальную политику и снижать дефицит госбюджета до 3% ВВП», — подчеркнул Фиала.

Согласно оценкам Dragon Capital, дефицит госбюджета Украины в 2021 году составит около 3,9% ВВП вместо заложенных в госбюджете 5,2%.

Источник: МинФин