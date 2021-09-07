Коррекция на фондовых биржах неизбежна — аналитик

Мет Мэйли, главный стратег Miller Tabak, считает, что нынешняя ситуация на бирже слишком похожа на бумы в 1999—2000 и 2007−2008 годах и советует готовиться к коррекции, пишет CNBC.

2

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:

главные финансовые новости

«На рынке много пены»

Мейли напоминает, что во время пузыря доткомов акции компаний росли невероятными темпами независимо от их финансовых показателей. Аналитик утверждает, что-то же происходит в этом году, приводя примеры AMC и GameStop

«Теперь мы имеем очень похожую ситуацию. „Мемные“ акции… взлетают на 2000% за несколько дней, ажиотаж вокруг всех этих SPAC. Фондовый рынок сейчас очень, очень дорогой. И переоценен», — считает он.

Хотя он не ожидает настолько сильного кризиса, как в двухтысячных, Мейли рекомендует инвесторам быть осторожными и подготовиться.

Читайте также: Популярная среди инвесторов соцсеть Reddit собирается выходить на IPO — Reuters

Если перевести часть акций в наличные сейчас, не придется делать это во время спада, когда их цена упадет на 20%. Пока все будут панически продавать акции, вы сможете их удержать и окажетесь среди тех, кто выигрывает больше всех во время восстановления рынка, считает стратег.

Два признаки спада

Инвесторам стоит присматриваться к катализаторам, которые могут вызвать спад, говорит Джина Санчес, главный рыночный стратег Lido Advisors и генеральный директор Chantico Global. Она видит два потенциальных триггера.

Первый из них — это завышенные ожидания. В этом году рост ВВП будет огромным, но уже в следующем году он существенно снизится, считает Санчес. Также замедлится рост корпоративных прибылей.

И хотя они будут оставаться на значительном уровне, есть шанс, что инвесторы будут разочарованы.

Читайте также: Инвестор заявил об угрозе обесценивания денег в следующем году. Советует покупать золото

«Второй и более важный катализатор — это когда рынок начинает терять ликвидность. Когда это произойдет, вот тогда, я думаю, может произойти реальная потенциальная коррекция», — сказала Санчес.

Федеральная резервная система, один из крупнейших источников избыточной ликвидности на рынке, уже намекнула, что начнет сокращать свою программу покупки облигаций до конца года. Следующее заседание центрального банка состоится 21 и 22 сентября.

Источник: МинФин