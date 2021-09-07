Главное за вторник: международные фонды выросли, Украина и США говорят о зоне свободной торговли

В Украине рекордно выросли международные резервы: прежде всего благодаря МВФ

В Украине на 1 сентября выросли международные резервы на 9,2% (до $31,6 млрд), что является рекордом за последние 9 лет. Регулятор назвал факторы, которые повлияли на рост.

Прежде всего резервы выросли благодаря поступлению средств в сумме $1,93 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ ($ 2,7 млрд).

Украина предлагает США создать зону свободной торговли: идею поддерживают в Сенате

Украина предлагает Соединенным Штатам создать зону свободной торговли. Такую идею поддерживают в Конгрессе, но хотят увидеть существенные сдвиги в преодолении коррупции.

Почему автомобили подорожали и исчезли из салонов

В мире растет дефицит автомобилей. По прогнозам компании Boston Consulting Group, в этом году мировой автопром может сократить производство на 7−9 млн машин.

По итогам первого полугодия производители уже выпустили на 1,4 млн авто меньше, чем планировалось. Сильнее падает европейский автопром — минус почти 429 тисяч авто.

Источник: МинФин