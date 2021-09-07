Аналитик RoboForex: по итогам августа объемы экспорта превысили объемы импорта

По данным Государственной таможенной службы Украины, за первые 8 месяцев текущего года сальдо внешней торговли (разница между объемами экспорта и импорта) остается отрицательным и составляет 1,48 млрд долларов США (это на 96,0 млн долларов меньше, чем за аналогичный период 2020 года). Экспорт вырос относительно 2020 года на 48,82% — до 41,87 млрд долларов. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Динамика данного показателя представлена на диаграмме.

Экспорт Украины за январь-август 2020/2021 гг (млрд долларов США). Источник: ГНС Украины

Украина продолжает извлекать выгоду из благоприятной для экспортных товаров ценовой конъюнктурой на внешних рынках. Наибольшая выручка поступает от продажи черных металлов (8,93 млрд долларов США), зерновых культур (6,4 млрд), руды (5,61 млрд) и подсолнечного масла (4,12 млрд). Отмечу впечатляющий рост выручки от экспорта руды — относительный прирост к 2020 году составил 125,68%. Увеличение цен на продовольствие позволило снизить негативный эффект от неурожая: рост экспорта зерновых к 2020 году составил 8,84%. По итогам августа текущего года положительное сальдо внешней торговли достигло 50,0 млн долларов США.

При этом импорт также растет быстрыми темпами. На графике ниже можно увидеть, как изменялся этот показатель с начала текущего года по сравнению с предыдущим.

Импорт Украины за январь-август 2020/2021 гг (млрд долларов США). Источник: ГНС Украины

Импорт с января по август вырос на 29,98% — до 43,35 млрд долларов США. Его главными статьями остаются топливо (7,4 млрд), оборудование для атомной промышленности (4,75 млрд), транспортные средства (4,64 млрд) и электроника (3,68 млрд). Если экспорт будет расти сопоставимыми темпами, то по итогам текущего года есть основания ожидать положительного сальдо внешней торговли. Многое будет зависеть от динамики цен на нефть и черные металлы. В долгосрочной перспективе это выступит поддержкой курсу украинской национальной валюты на межбанке.

Аналитик полагает, что на предстоящей неделе гривна к доллару США возобновит падение до уровня 27,20. Единая европейская валюта, скорее всего, укрепится к отметке 32,50.

Источник: МинФин