Курс валют на вечер 2 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар упал на 9 копеек на покупке и в продаже, евро также упал в покупке на 6 копеек и в продаже на 7 копеек.

Фото: Pixabay

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Валюта Открытие 2 сентября Закрытие 2 сентября изменения доллар 27,04/27,06 26,95/26,97 9/9 евро 32,02/32,05 31,96−31,98 6/7 рубль 0,3708/0,3712 0,3701−0,3707 0,0007/0,0005

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,04−27,06 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,02−32,05 грн/евро, торги по рублю — 0,3708−0,3712 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,94−27,1 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 31,93 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,98−27,08 гривны, евро 31,70- 31,90 гривны.

Источник: МинФин