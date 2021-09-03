Финансы
Курс валют на вечер 2 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар упал на 9 копеек на покупке и в продаже, евро также упал в покупке на 6 копеек и в продаже на 7 копеек.
Фото: Pixabay
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Валюта
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Открытие 2 сентября
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Закрытие 2 сентября
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изменения
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доллар
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27,04/27,06
|26,95/26,97
|9/9
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евро
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32,02/32,05
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31,96−31,98
|6/7
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рубль
|0,3708/0,3712
|0,3701−0,3707
|0,0007/0,0005
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,04−27,06 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,02−32,05 грн/евро, торги по рублю — 0,3708−0,3712 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,94−27,1 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 31,93 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,98−27,08 гривны, евро 31,70- 31,90 гривны.
Источник: МинФин