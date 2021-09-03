Финансы

Курс валют на вечер 2 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка доллар упал на 9 копеек на покупке и в продаже, евро также упал в покупке на 6 копеек и в продаже на 7 копеек.

Фото: Pixabay

0

Валюта

Открытие 2 сентября

Закрытие 2 сентября

изменения

доллар

27,04/27,06

 26,95/26,97 9/9

евро

32,02/32,05

31,96−31,98

 6/7

рубль

 0,3708/0,3712 0,3701−0,3707 0,0007/0,0005

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,04−27,06 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,02−32,05 грн/евро, торги по рублю — 0,3708−0,3712 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,94−27,1 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 31,93 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,98−27,08 гривны, евро 31,70- 31,90 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Путин в ближайшие месяцы может испытать Украины и Запад новой агрессией – Вершбоу

1 час ago

Полузащитник сборной Украины перешел в польский клуб

3 часа ago

В египетской пустыне строят новую «умную» столицу

3 часа ago

Зеленский встретился с гендиректором Apple Тимом Куком

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button