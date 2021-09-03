Доллар теперь подешевел на межбанке: почему это произошло и чего ждать завтра

Торги четверга, как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — прошли в активном противостоянии курсовых интересов основной группы продавцов и покупателей.

Фото: Pixabay

4

► Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:

главные финансовые новости

Самые «испуганные» вчерашним ростом курса из покупателей — предпочли не рисковать и закрывали свои операции с самого утра. Именно их «страхи» позволили продавцам продавать доллар в первый час сессии с определенной игрой «на повышение». И в результате до 11 часов доллар подорожал с 27,04/27,06 до 27,05/27,07 гривен. Часть из самых «впечатлительных» покупателей уже поглядывали в сторону Нацбанка — не выйдет ли он с интервенцией по продаже доллара. Но регулятор хранил молчание.

После 11 часов ситуация на межбанке начала быстро меняться. Покупатели стали менее сговорчивы по курсу, самые пугливые уже купили, а продавцам все равно была нужна гривна для финансирования своих текущих затрат. И стало понятно, что предложение превышает спрос. А раз так, то и торговаться покупатели стали все больше и больше. Это привело к развороту тренда на межбанке в сторону укрепления гривны. К 12 часам доллар просел до 27,01/27,03 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровнях 26,97/26,99.

Тут уже занервничали продавцы, так как значительное падение курса доллара явно не входило в их планы. Но их частично «спас» Нацбанк. После 14 часов он вышел с покупкой валюты по курсу до 26,97 гривен и постепенно выкупил свои стандартные $5 млн. Главное было даже не то, что он купил этот объем, а то, что он указал рынку свое видение по курсу на сегодня. И это подхлестнуло всех участников торгов к быстрому закрытию своих сделок без особых сомнений в части дальнейшего курсообразования.

К 15 часам доллар находился на отметке 26,965/26,985 гривен, а к завершению сессии курс окончательно остановился на отметке 26,955/26,975 гривен — то есть ниже психологического порога в 27 гривен.

Смотрите также: Что нас ждет осенью: коммуналка, цены на недвижимость и продукты. Прогноз курса доллара на осень (видео)

Завтра «перетягивание курсового каната» продолжится и теперь уже покупатели постараются развить свой сегодняшний успех и сыграть на дальнейшее понижение котировок к цели 26,85−26,90 гривен к концу пятницы. А проверке на прочность подвергнутся нервы крупных продавцов. Ведь сегодня они уже так были настроены на дальнейший рост курса, но столкнулись с достаточно жестким отпором в этом вопросе со стороны основных покупателей.

У кого окажутся крепче нервы покажет уже первая половина сессии последнего рабочего дня недели.

Главные события 2 сентября на валютном рынке:

1) Доллар подешевел на 8,5 копеек — с утренних 27,04/27,06 до 26,955/26,975 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк выходил сегодня на межбанк после обеда и простоял с покупкой доллара по цене не выше 26,97 гривен около одного часа. Купил $5 млн.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 27,0457 гривен за доллар, а официальный курс на 3 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0247 гривен за доллар.

Источник: МинФин