Выдал кредитов «своим» фирмам на полмиллиарда. В Украине будут судить экс- руководителя банка

В Украине экс-руководитель одного из коммерческих банков выдавал кредиты подконтрольным предприятиям и перекрывал этими деньгами другие кредиты. Чиновника подозревают в растрате почти полмиллиарда гривен. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Фото: Pixabay

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Его дело уже передали в суд. Название банка в прокуратуре не сообщают.

Схема

По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору с должностными лицами финучреждения в течение 2014 растратил 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.

Впоследствии часть средств — 174,5 млн грн он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

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Что ему грозит

Его действия квалифицировали по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Источник: МинФин