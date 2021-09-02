В работе Instagram по всему миру произошел сбой

Пользователи Instagram пожаловались на перебои в работе соцсети. У некоторых из них возникли проблемы с отправкой личных сообщений и публикацией stories, сбой также затронул комментарии и основную ленту сервиса. Проблемы с доступом наблюдаются сразу в нескольких странах.

Фото: epravda.com.ua

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Что известно

Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector. На момент публикации о проблемах с доступом к соцсети сообщили более 17 000 человек.

Скриншот сайта Downdetector.com

Перебои, согласно информации Downdetector, начались утром — около 8:10. Большинство пользователей (50%) жалуются на работу приложения, 29% сообщений посвящены проблемам с подключением к серверу, еще 21% — работе веб-версии Instagram.

У некоторых пользователей возникли проблемы с отправкой личных сообщений и публикацией сторис, передает Newsweek.

По данным Independent, сбой также затронул основную ленту соцсети, а также возможность оставлять комментарии под постами. Некоторые пользователи и вовсе не смогли зайти в приложение Instagram, пишет издание.

Согласно данным Downdetector, проблемы с доступом к соцсети возникли у пользователей по всему миру. В комментариях на сайте они сообщали, что проблемы наблюдаются в США, Мексике, Индии, Японии, Испании, Польше.

Представитель соцсети в разговоре Newsweek подтвердил, что утром в четверг «из-за технической проблемы у некоторых людей возникли проблемы с доступом к Instagram», но заявил, что команда уже исправила ошибку.

Впрочем, на Downdetector и в соцсетях продолжают появляться новые сообщения о перебоях.

Источник: МинФин