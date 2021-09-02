Финансы

Нацбанк в августе купил на межбанке $300 миллионов

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На валютном рынке в августе преобладало предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов. Об этом говорится в монетарном отчете Нацбанка.

Фото: сensor.net

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Официальный обменный курс гривны к доллару в среднем за месяц укрепился на 1,6%.

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Сальдо интервенций НБУ было положительным ($0,3 млрд).

Читайте также: Валютные интервенции НБУ: Регулятор сократил покупку валюты на межбанке

Как отмечает НБУ, ревальвационное давление на протяжении большей части августа обуславливалось превышением предложения иностранной валюты над спросом. Это обеспечило положительное сальдо интервенций НБУ на валютном рынке.

Напомним

  • 10 августа Нацбанк уже дважды выходил на торги с покупкой доллара.

  • Нацбанк в течение недели 2−6 августа 2021 купил на межбанковском валютном рынке $ 76,3 млн.

Источник: МинФин

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