Индекс Nasdaq обновил очередной максимум

На вчерашних торгах Nasdaq достиг максимального значения. В LBLV отмечают также рост S&P 500, при этом показатель не побил предыдущий рекорд. На Уолл-стрит наблюдается возобновление покупок акций технологических компаний. Вчера также была опубликована информация о занятости в частном секторе Соединенных Штатов Америки.

Фото: LBLV

Аналитики сообщают, что ценные бумаги технологических корпораций начали расти. По результатам торгов среды акции Apple подорожали на 0,4%, а бумаги таких техногигантов как Фейсбук, Amazon и Alphabet увеличились в цене на 0,2% — 0,7%.

В лидерах роста оказались также сферы недвижимости и коммунальных услуг. Согласно отчету ADP, частные работодатели приняли на работу намного меньше сотрудников, чем прогнозировалось.

По результатам торгов, индекс Dow Jones снизился на 0,14% — до 35.312,53 п. На 0,03% поднялся индекс S&P 500 до 4.524,09 п., а Nasdaq показал рекордный рост до 15.309,381 п., говорится в сообщении LBLV.

Эксперты отмечают, что летом фондовые рынки укрепились благодаря ожиданиям быстрого восстановления экономики, которое обеспечит последующий рост корпоративной прибыли. Большинство инвесторов считает, что фондовые рынки продолжат повышаться, а нынешняя ситуация указывает на спокойный по историческим меркам период.

Егор Ровников, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин