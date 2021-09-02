Главное за четверг: Юбилей гривны, погашение облигаций и миллионные потери трейдеров

Украинской гривне 25 лет: красивая, устойчивая и недооценена

2 сентября 1996 НБУ выпустил в обращение первые гривневые банкноты и монеты, прекратил эмиссию купонокарбованцев, которые подлежали обмену на гривны по курсу 1 грн = 100 000 руб. Уже через 2 недели — 16 сентября — единственным средством платежа в Украине стала гривна. К юбилею «Минфин» подготовил интересные факты о национальной валюте.

Украина погасила еврооблигации на $ 1,3 миллиарда

Министерство финансов 1 сентября 2021 погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году на сумму более $ 1,3 миллиарда.

Министерство финансов определило банки для выплат пенсий и зарплат. список

Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.

Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%

В августе 2021 мировые цены на продукты питания восстановились после снижения в течение двух месяцев подряд. Этому способствовало резкое повышение мировых котировок цен на сахар, пшеницу и растительные масла.

В Украине появится национальная биржа по торговле капиталом. Что будут продавать

В Украине скоро появится национальная биржа по торговле капиталом и товарами NEXT-UA. В правительстве создана рабочая группа, которая будет заниматься воплощением идеи в жизнь.

Трейдеры в сутки потеряли более $ 400 млн. Играли на снижение биткоина и Ethereum

Более 50 000 трейдеров, которые ставили на снижение котировок биткоина и Ethereum потеряли более $ 400 млн только за одни сутки.

Что нас ждет осенью: коммуналка, цены на недвижимость и продукты. Прогноз курса доллара на осень (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» финансовый аналитик Алексей Козырев расскажет, что будет осенью с ценами, коммуналкой, недвижимостью и будут существенные скачки курса в ближайшее время.

Как на практике пользуются детской картой monobank

Еще не так давно родители просто вынуждены были оформлять на себя дополнительные карты и отдавать их своим детям. Но банки на запросы клиентов отреагировали быстро и на рынке стали появляться специализированные детские карты. Не обошел эту тему стороной и monobank, чей котик будто бы специально создан для общения с детьми.

Поэтому «Минфин» решил расспросить monobank и его клиентов, почему детские карты стали такими популярными, когда стоит знакомить детей с современными платежными инструментами, сколько стоит давать карманных денег и каких ошибок следует избегать родителям и детям в финансовых вопросах.

Источник: МинФин