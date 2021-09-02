Албания изменила правила въезда для украинцев. Новые условия
С 6 сентября вводятся новые требования для всех лиц, въезжающих на территорию Албании. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Albanian daily news.
Фото: rbc.ua
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Новые правила
Согласно новым правилам, для въезда в Албанию граждане должны соответствовать одному из трех условий:
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иметь сертификат о вакцинации (от прививки и до путешествия должно пройти минимум две недели)
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иметь отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не позже 72 часов до въезда) или быстрого антиген-теста (полученный не позже 48 часов)
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либо предоставить доказательство выздоровления от коронавирусной болезни (от выздоровления должно пройти не более 6 месяцев).
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Дети до 6 лет освобождаются от необходимости выполнения этих правил.
В то же время граждане Албании, проживающие в Албании, в случае отсутствия у них упомянутых документов должны пройти 10-дневный карантин.
Напомним
Албания с 1 сентября усилила ограничительные меры внутри страны из-за роста числа случаев коронавируса.
В частности, действие ночного комендантского часа продлили на час — теперь он будет длиться с 23:00 до 6:00. В закрытых помещениях обязательно носить маски.
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Источник: МинФин