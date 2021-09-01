Украинцы держат 1,5 миллиардов монет номиналом 25 копеек, которые давно вывели из обращения

Нацбанк уже изъял из обращения 83,8 млн штук монет номиналом 25 копеек. Они были выведены из обращения в прошлом году, но украинцы еще держат такие монеты на 400 млн гривен. Об этом 31 августа сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко .

Фото: rbc.ua

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Сейчас объем изъятых копеек составляет лишь 5% от их количества.

«Украинцы до сих пор держат в себя 1,5 миллиардов монет номиналом 25 копеек. Это около 400 млн грн. Этими монетами уже невозможно воспользоваться», — пояснил Шевченко.

Можно сдать монеты на благотворительность

Чтобы мотивировать людей сдавать ненужные монеты, в НБУ вместе с благотворительным фондом «Таблеточки» организовали акцию — средства от сдачи монет номиналом 25 копеек пойдут на помощь онкобольным детям.

Акция продлится с 1 по 30 сентября 2021 года.

Когда вывели монеты и сколько их было

Напомним, что НБУ 1 октября 2020 вывел из обращения монеты номиналом 25 копеек. Их можно сдавать в банки и обменивать на банкноты и монеты до 1 октября 2023 года.

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По данным НБУ, на в обращении находилось 1,67 миллиардов штук таких монет.

Источник: МинФин