В Украине стартовало однократное добровольное декларирование

1 сентября 2021 стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Фото: pmg.ua

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Старт декларирования

Граждане Украины, которые имеют активы, которые не были обложены надлежащим образом, могут добровольно пройти однократное (специальное) декларирования, оплатить единовременный сбор и легализовать такие активы.

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Налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за рубежом.

Декларирование активов осуществляется по желанию гражданина, имеющего право на такое декларирование.

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

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До подачи одноразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валюте на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

Подробнее с порядком однократного (специального) добровольного декларирования можно ознакомиться здесь .

Подать одноразовую (специальное) добровольную декларацию

Источник: МинФин