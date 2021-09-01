В Украине с момента открытия рынка земли продали уже 25 тысяч гектаров
Украинцы за 2 месяца продали 25 тысяч гектаров земли. Рынок открыли 1 июля и пока ее покупать могут только наши граждане и то с ограничениями — не более 100 гектаров. Об этом сообщает пресс служба Минагрополитики .
Фото: onegreenplanet.org
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Сколько заключено сделок
Всего с момента запуска рынка земли уже зарегистрировано 11499 земельных сделок. Заявления в Государственный земельный кадастр подали 4836 нотариусов.
Всего было подано 5431 заявлений, из которых 4797 уже согласовали, некоторые еще находятся в очереди, а отказ получили — 629 раз.
Согласно данным Минагрополитики, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 25 625 гектаров.
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Больше всего продавали землю в следующих областях:
- Полтавская — 2873,6 га
- Харьковская — 2747,4 га
- Кировоградская — 2360,3 га
- Днепропетровская — 2037,9 га
Меньше всего — в Ивано-Франковской области (78,8 га) и в Киеве (6,8 га).
Статистика продажи земли / Инфографика Минагрополитики
Старт рынка земли
Напомним, что 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли .
К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
Источник: МинФин