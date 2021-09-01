В Украине с момента открытия рынка земли продали уже 25 тысяч гектаров

Украинцы за 2 месяца продали 25 тысяч гектаров земли. Рынок открыли 1 июля и пока ее покупать могут только наши граждане и то с ограничениями — не более 100 гектаров. Об этом сообщает пресс служба Минагрополитики .

Фото: onegreenplanet.org

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Сколько заключено сделок

Всего с момента запуска рынка земли уже зарегистрировано 11499 земельных сделок. Заявления в Государственный земельный кадастр подали 4836 нотариусов.

Всего было подано 5431 заявлений, из которых 4797 уже согласовали, некоторые еще находятся в очереди, а отказ получили — 629 раз.

Согласно данным Минагрополитики, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 25 625 гектаров.

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Больше всего продавали землю в следующих областях:

Полтавская — 2873,6 га

Харьковская — 2747,4 га

Кировоградская — 2360,3 га

Днепропетровская — 2037,9 га

Меньше всего — в Ивано-Франковской области (78,8 га) и в Киеве (6,8 га).

Статистика продажи земли / Инфографика Минагрополитики

Старт рынка земли

Напомним, что 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли .

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Источник: МинФин