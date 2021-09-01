Нацбанк ищет топ-менеджеров
Нацбанк объявил о конкурсе на должности директоров департаментов. Свои резюме кандидатам можно подать в течение двух недель. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Фото: НБУ
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В какие департаменты ищут руководителей
Сейчас конкурс объявили на 3 вакантные должности директоров в таких департаментах:
- Департамент финансового контроллинга
- Департамент инспектирования
- Департамент закупок.
Срок подачи резюме кандидатов продлится 14 календарных дней.
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Нужны не только директора
На сайте НБУ есть еще немало других вакансий — пока их 38. Кроме директоров Нацбанка нужны инженеры, аналитики, экономисты и другие.
С перечнем вакансий и требованиями к кандидатам можно ознакомиться на сайте регулятора.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Олег Стринжа завершил работу в Национальном банке в должности директора Департамента финансового контроллинга по собственному желанию 31 августа 2021. Он возглавлял это подразделение с 26 марта 2015 года.
Источник: МинФин