Финансы
Курс валют на вечер 31 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил 7 копеек на покупке и продаже, евро подорожал в покупке и в продаже на 7 копеек.
Фото: flickr.com
1
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Валюта
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Открытие 31 августа
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Открытие 31 августа
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Изменения
|
доллар
|
26,85/26,87
|
26,92/26,94
|
7/7
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евро
|
31,74/31,77
|
31,81/31,84
|
7/7
|
рубль
|
0,3660/0,3664
|
0,3671/0,3675
|
0,0011/0,0011
Напомним, 30 августа торги завершились в диапазоне 26,8400−26,8600 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,6604−31,6813 грн/евро, торги по рублю — 0,3648−0,3651 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−26,99 гривны. Евро покупают по 31,50 гривны, продают по 31,88 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,91−27,05 гривны, евро — 31,60−31,80 гривны.
Источник: МинФин