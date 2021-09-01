Финансы

Курс валют на вечер 31 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар прибавил 7 копеек на покупке и продаже, евро подорожал в покупке и в продаже на 7 копеек.

Фото: flickr.com

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Валюта

Открытие 31 августа

Открытие 31 августа

Изменения

доллар

26,85/26,87

26,92/26,94

7/7

евро

31,74/31,77

31,81/31,84

7/7

рубль

0,3660/0,3664

0,3671/0,3675

0,0011/0,0011

Напомним, 30 августа торги завершились в диапазоне 26,8400−26,8600 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,6604−31,6813 грн/евро, торги по рублю — 0,3648−0,3651 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−26,99 гривны. Евро покупают по 31,50 гривны, продают по 31,88 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,91−27,05 гривны, евро — 31,60−31,80 гривны.

Источник: МинФин

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