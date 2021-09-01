Финансы
Курс валют на вечер 1 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил 7 копеек на покупке и продаже, евро подорожал в покупке и в продаже на 20 копеек.
Фото: flickr.com
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Валюта
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Открытию 1 сентября
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Закрытие 1 сентября
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изменения
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доллар
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26,93 / 26,95
|27,0250 / 27,0450
|7/5
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евро
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31,80 / 31,82
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32,01 / 32,03
|20/18
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рубль
|0,3671 / 0,3675
|0,3699−0,3705
|0,0028 / 0,0030
Напомним, что открылись торги по доллару в диапазоне 26,9300−26,9500 грн / $, торги по евро открылись в диапазоне 31,8016−31,8252 грн / евро, торги по рублю — 0,3679−0,3683 грн / рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,86−27,05 гривны. Евро покупают по 31,57 гривны, продают по 31,9 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,98−27,13 гривны, евро — 31,55−31,90 гривны.
Источник: МинФин