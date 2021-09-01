Курс валют на вечер 1 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар прибавил 7 копеек на покупке и продаже, евро подорожал в покупке и в продаже на 20 копеек.

Фото: flickr.com

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Валюта Открытию 1 сентября Закрытие 1 сентября изменения доллар 26,93 / 26,95 27,0250 / 27,0450 7/5 евро 31,80 / 31,82 32,01 / 32,03 20/18 рубль 0,3671 / 0,3675 0,3699−0,3705 0,0028 / 0,0030

Напомним, что открылись торги по доллару в диапазоне 26,9300−26,9500 грн / $, торги по евро открылись в диапазоне 31,8016−31,8252 грн / евро, торги по рублю — 0,3679−0,3683 грн / рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,86−27,05 гривны. Евро покупают по 31,57 гривны, продают по 31,9 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,98−27,13 гривны, евро — 31,55−31,90 гривны.

Источник: МинФин