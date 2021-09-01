Финансы

Кадровые изменения: Директор департамента финконтролинга завершил работу в НБУ

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Олег Стринжа завершил работу в Национальном банке в должности директора Департамента финансового контроллинга по собственному желанию 31 августа 2021. Он возглавлял это подразделение с 26 марта 2015 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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«У меня не было исключительной цели уходит из Национального банка, но в открытом конкурсе я стал победителем конкурса на должность члена правления по финансовым вопросам крупного системного банка. Поэтому я решил, что время перемен пришло и не нужно отвергать этой профессиональной возможности, а воспользоваться ею и применить свой опыт в новых условиях», — прокомментировал Олег Стринжа.

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Кто будет исполнять обязанности

Обязанности директора Департамента финансового контроллинга Национального банка будет выполнять Татьяна Усачева, заместитель директора этого подразделения.

В то же время Национальный банк объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента финансового контроллинга Национального банка.

К функциям этого департамента, в частности, относятся:

  • организация и обеспечение процесса управления затратами Национального банка;
  • организация и обеспечение финансового прогнозирования в Национальном банке;
  • управление собственным капиталом Национального банка;
  • составление управленческой отчетности по финансовым показателям Национального банка;
  • организация и обеспечение работы Бюджетного комитета Национального банка.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
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