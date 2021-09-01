Главное за среду: началась налоговая амнистия, а остатки в госказне выросли почти в 6 раз

В Украине стартовало однократное добровольное декларирование

1 сентября 2021 стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. Его называют также налоговой амнистией. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Остатки средств на госказны выросли почти в 6 раз

По состоянию на 1 сентября остаток средств на Едином казначейском счете составлял 57,493 млрд грн.

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 августа 2021 составили 9,88 миллиарда гривен, что на 522 миллионов меньше, чем на начало июля.

Нацбанк в августе купил на межбанке $ 300 миллионов

На валютном рынке в августе преобладало предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов.

Стоимость Ethereum впервые с мая преодолела отметку $ 3500

В среду, 1 сентября, котировки Ethereum превысили уровень $3500 впервые после майского падения. Капитализация актива достигла $412 млрд.

Источник: МинФин