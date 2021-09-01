Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа снизилась до 36,3% (37,2% на 1 июля). Об этом говорится в сообщении регулятора.

0

Как изменилась доля NPL

С начала года снижение доли NPL составило 4,7 п.п. и произошло в банках всех групп.

Что значит высокая доля NPLs

Высокая доля NPLs — результат кредитной экспансии прошлых лет, когда стандарты оценки платежеспособности заемщиков были низкими, а права кредиторов недостаточно защищенными.

Другая веская причина — практика кредитования связанных лиц, прекративших обслуживать кредиты во время кризиса.

Что предлагают госбанкам

Как писал «Минфин», Верховная Рада может предоставить право госбанкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делает Фонд гарантирования вкладов и коммерческие банки.

Читайте также: Госбанки уменьшили портфели неработающих кредитов на 87 миллиардов

Напомним

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7.4. п до 41%. Как отмечал регулятор, банки всех групп заметно улучшили свои кредитные портфели.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин