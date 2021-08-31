Южная Корея первой обяжет Apple и Google разрешить оплату сторонними системами

Национальная ассамблея Южной Кореи одобрила законопроект, по которому Apple и Google придется допустить в своих магазинах приложений оплату через сторонние платежные системы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что запрещает закон

Это первый подобный документ в мире, отметила газета. Он станет законом после подписания президентом страны.

Закон запрещает крупным игрокам рынка приложений требовать использования их собственных платежных систем для покупок внутри приложений.

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Он угрожает доходам обеих компаний от комиссий, которые они получают с каждой операции. Эта комиссия составляет 30%, однако и Apple, и Google снижали ее до 15% для небольших разработчиков, у которых выручка через соответствующие магазины приложений составляет меньше $1 млн.

Закон также запрещает владельцам магазинов приложений необоснованно затягивать одобрение программ или удалять их из магазина. За нарушение может последовать штраф в размере до 3% от выручки компании в Южной Корее.

Что говорят эксперты

Южнокорейский закон станет прецедентом для других регуляторов, в том числе в США и Евросоюзе, которые тоже хотят взять под контроль крупные глобальные IT-компании, заявил WSJ профессор бизнеса Сеульского национального университета Ю Бен Чжун.

Предыстория

Apple 25 августа предупреждала, что в случае допуска сторонних платежных систем вырастут риски мошенничества и нарушений приватности.

Топ-менеджер Google Уилсон Уайт тогда же заявил, что «скоропалительный» процесс принятия закона не оставил времени на анализ негативных последствий для корейских потребителей и разработчиков приложений.

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В августе в Сенат США внесли аналогичный законопроект, который тоже запрещает Apple и Google использовать платежные системы только своих компаний.

Источник: МинФин