Рейтинг ЗНО-2021: лучшая дистанционная школа Украины

Рейтинг «ТОП-200 школ Украины» от «Освіта.ua» формируется из общего количества сдавших ЗНО (ВНО) выпускников, доли успешно сдавших тестирование и среднего балла воспитанников школы.

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Последние годы показали актуальность дистанционной формы обучения, большинство отечественных школ столкнулись с экстренной необходимостью внедрять новые технологии и непривычный формат учебы.

Вместе с тем в Украине существуют и полностью дистанционные школы, изначально не предполагающие наличие привычных классов и парт, но предлагающие детям качественное образование. Уже не первый год такие учебные заведения входят в рейтинг ТОП-школ Украины от «Освіта.ua» и демонстрируют отличные результаты своих воспитанников.

Наряду с физико-математическими школами и лицеями при университетах, в ТОП-50 вошла и первая в Украине дистанционная школа — «Оптима». Ей удалось обогнать не только другие дистанционные школы, но и почти 15 000 учебных заведений с очной или смешанной формой обучения по всей стране. В 2021 году «Оптима» заняла 40 место среди школ Украины и 23 — среди учебных заведений столицы.

В «Оптиме» отметили, что такой результат стал возможным благодаря невероятной отдаче профессиональных педагогов, совместной кропотливой работе, партнерскому подходу к ученикам, современным образовательным технологиям и передовым авторским методикам.

«Оптима» была основана в 2014 году как первая в Украине полностью дистанционная школа. Опираясь на международные стандарты образования и европейский опыт дистанционного обучения, заведение уже не первый год демонстрирует отличные результаты выпускников на ЗНО. В 2020 году в рейтинге «Оптима» заняла 41 место по стране и 23 — среди киевских учебных заведений.

Источник: МинФин