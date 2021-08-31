На ОВГЗ-аукционе 31 августа Минфин привлек 6,5 миллиарда

Министерство финансов на ОВГЗ -аукционы 31 августа привлекло в бюджет 6,48 миллиарда грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

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Что предлагалось

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций предложенных в долларах США составляет 2 года.

Наибольший спрос был сосредоточен на 1,5-летних и 3-летних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,261 и 1,102 млрд гривен.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 3 млрд гривен.

Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ — 11,15%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,09%, 3-летних — 12,40%, а 6-летних — 12,75%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $130 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 2-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,90%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 6,5 млрд грн.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах СШАПредыстория

Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 17 августа привлекло в бюджет 788,4 млн грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

На ОВГЗ-аукционе 10 августа Минфин привлек почти 2,7 миллиарда.

Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 3 августа привлекло в бюджет 1,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, $3,9 млрд и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин