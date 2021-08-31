Финансы

Курс валют на вечер 30 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар потерял 6 копеек на покупке и продаже, евро подешевел в покупке и в продаже на 8 копеек.

0

Валюта

Открытие 30 августа

Закрытие 30 августа

Изменения

доллар

26,90/26,92

26,84/26,86

6/6

евро

31,74/31,76

31,66/31,68

8/8

рубль

0,3654/0,3658

0,3648/0,3651

0,0006/0,0007

Напомним, 28 августа торги завершились в диапазоне 26,9600−26,9800 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,6703−31,6939 грн/евро, торги по рублю — 0,3637−0,3641 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,85−27,04 гривны. Евро покупают по 31,50 гривны, продают по 31,85 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,00 гривны, евро — 31,55−31,70 гривны.

Источник: МинФин

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