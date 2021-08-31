Финансы
Курс валют на вечер 30 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял 6 копеек на покупке и продаже, евро подешевел в покупке и в продаже на 8 копеек.
0
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Валюта
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Открытие 30 августа
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Закрытие 30 августа
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Изменения
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доллар
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26,90/26,92
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26,84/26,86
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6/6
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евро
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31,74/31,76
|
31,66/31,68
|
8/8
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рубль
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0,3654/0,3658
|
0,3648/0,3651
|
0,0006/0,0007
Напомним, 28 августа торги завершились в диапазоне 26,9600−26,9800 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,6703−31,6939 грн/евро, торги по рублю — 0,3637−0,3641 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,85−27,04 гривны. Евро покупают по 31,50 гривны, продают по 31,85 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,00 гривны, евро — 31,55−31,70 гривны.
Источник: МинФин