Главное за вторник: рейтинг застройщиков пригорода Киева, пузырь на Уолл-стрит и покупка акций компаний Европы

Купить столичный пригород на 40% дешевле новостроя в Киеве: три главных риска

Пригородное жилье стало одним из бенефициаров пандемии. Растущий спрос оживил жилищное строительство вокруг столицы. При этом на рынке начинают доминировать новые компании. В рейтинге застройщиков Киевской области за 1−2 кварталы 2021 года оказалось сразу одиннадцать новых игроков. Кто составил достойную конкуренцию старожилам и облегчило ли это выбор инвесторам, разбирался «Минфин».

Украинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза

В Украине увеличился спрос населения на покупку валюты. В конце августа он вырос в 4 раза, по сравнению с началом месяца. Об этом пишет глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Минфин купил акции 600 крупнейших компаний Европы

Начиная инвестиции в Европу, «Минфин» решил пойти проверенным путем и подобрать ETF, который ориентируется на европейские компании.

На Уолл-стрит надувается пузырь и он лопнет уже в сентябре — стратег инвестбанка

Рекордный рост на бирже похож на ситуацию конца 1999 и может привести к 10% или 20% коррекции уже в следующем месяце. Аналитик обращает внимание, что энтузиазм по поводу новых рекордов достаточно силен, чтобы отвлечь инвесторов от серьезных краткосрочных рисков — роста заболеваемости коронавирусом, высокой инфляции и возможного изменения политики ФРС.

Источник: МинФин