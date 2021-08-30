НБУ исключил 3 страховые компании из реестра финучреждений

Нацбанк исключил 3 страховые компании из реестра финучреждений. Одна из них не выполнила требования регулятора. У остальных нет лицензий. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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У кого забрали лицензии

Речь идет о ЗАО «СК «Полис-Центр», ЗАО СК «Бизнес Страхование» и ОАО «СК «Финтех»

Решение было принято 27 августа 2021 Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

СК «Полис-Центр»

Компания имела 7 лицензий на услуги в сфере страхования. Они были аннулированы 13 августа 2021 на основании заявления страховщика.

Объем страховых премий СК «Полис-Центр» составлял 2 млн грн, а объем активов — 93,6 млн грн.

Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования составила 0,009% от общего объема.

Компания занималась преимущественно страхованием имущества, грузов и багажа.

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СК «Бизнес Страхование»

Компания имела 11 лицензий в сфере страхования. Они отозваны 17 августа 2021 из-за невыполнения двух решений Нацбанка о применении мер воздействия. Кроме того, страховщик не подает финансовой отчетности с момента, когда НБУ стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.

СК «Финтех»

Компания имела 6 лицензий. Они аннулированы 28 мая 2021 по заявлению компании.

Страховщик с 28 апреля 2021 находится в состоянии прекращения деятельности по решению учредителей. По информации, предоставленной компанией, в 2021 году не заключались новые договоры страхования или перестрахования.

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Ранее «Минфин» писал о том, что Национальный банк аннулировал лицензии одного ломбарда и 5 финансовых компаний за нарушения, которые не были устранены.

Источник: МинФин