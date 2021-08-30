Финансы

Биткоин упал в цене. Какой курс популярной криптовалюты 30 августа

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения

Курс биткоина 30 августа упал почти на $1 тыс. Вместе с ним вниз пошли и некоторые другие токены.

Фото: digitalmarketnews.com

0

В воскресенье, 29 августа, самая популярная криптовалюта продавалась за $ 48 904. В понедельник цена начала снижаться. На момент написания новости курс биткоина составляет $ 48 004,00.

Курсы криптовалюты 30 августа

  • Bitcoin — 48 004,00 (-1,06778%)
  • Ethereum ETH — 3185 (-0,505546%)
  • Cardano ADA — 2,82 (-0,900664%)
  • Dogecoin DOGE — 0,28 (-0,43885%)

Курсы криптовалюты / Скриншот

Аналитики прогнозируют безумный рост биткоина

Ранее на сайте Минфин сообщалось, что генеральный директор Blockstream Адам Бек спрогнозировал, что уже в этом году биткоин подорожает до $ 100 тыс. По словам Бека, в долгосрочной перспективе цена главной криптовалюты может достичь $ 500 тыс.

Также криптоаналитик Ларк Дэвис спрогнозировал рост биткоина на 300% до конца года.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Hubble показал, как рождаются звезды в созвездии Ориона

1 час ago

Встречу Зеленского и Байдена перенесли из-за эвакуации американцев из Кабула – Никифоров

1 час ago

Карантин в детских садах с 1 сентября: в Минздраве сделали важное объявление

2 часа ago

Погода в Украине 30 августа: переменная облачность, местами дожди

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button