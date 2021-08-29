Все стабильно. В МАУ отреагировали на заявление СНБО о долгах компании

Финположение авиакомпании МАУ максимально стабильное и эффективное. Перевозчик оплачивает текущие платежи, с аэропортом Борисполь перешел на предоплату. Об этом говорится в комментарии СЕО авиакомпании МАУ Евгения Дыхне, пишет Лига.

Фото: epravda.ua

0

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Дыхне, чистая прибыль МАУ по итогу первого полугодия составила 21,7 млн грн.

Он добавил, что после прихода на должность руководителя компании в 2019 году, первым его шагом было закрытие нерентабельных маршрутов в Пекин, Астану, Минск, Бангкок.

«Этот шаг финансово оздоровил компанию уже к началу 2020 года. И если бы не COVID и Иран, мы были бы успешными уже в 2020 году. В первом квартале 2020 года мы на $11 млн опережали утвержденный бюджет. Даже в кризисный 2020 год с точки зрения операционных показателей мы были более эффективными, чем много лет до этого. За этот период мы вернули пассажирам $44 млн, при том, что продажи билетов в период острой фазы пандемии были сведены к нулю. Уже в первом полугодии 2021 года EBIDTA зафиксирована на уровне 1,1 млрд грн», — прокомментировал СЕО авиакомпании.

Читайте также: Аэропорт Борисполь может стать акционером МАУ — Рябикин

Дыхне добавил, что не смотря на заявление СНБО, авиакомпания, впервые за много лет находится в диалоге с властями.

«И профильный министр, и все чиновники, принимающие решения, видят в моих словах и действиях желание цивилизованным образом урегулировать, реструктуризировать, разработать план выплат», — утверждает Дыхне.

Предыстория

23 августа СНБО поручил Кабмину урегулировать ситуацию с долгами МАУ перед аэропортом Борисполь и Украэрорухом из-за которых авиакомпания может прекратить работу.

Авиакомпания «МАУ» завершила 2020 с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году. Задолженность авиакомпании перед госпредприятием по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») составляет около 1 млрд грн.

Читайте также: МАУ напомнили о долгах перед государством

Источник: МинФин