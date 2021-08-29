В июле банки-банкроты получили 147 миллионов
В июле на счета неплатежеспособных банков, которые находятся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов, поступило 147,2 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Фото: investory.news
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Откуда поступили средства
Наибольший объем средств — 134 млн грн — поступил от продажи активов через электронные аукционы, которые проходят по открытой и прозрачной процедуре.
Кто получил больше всего
• Банк «Аркада» — 96,3 млн грн;
• ВТБ Банк — 16,3 млн грн;
• Мисто Банк — 1,03 млн грн.
Еще 11,7 млн грн поступило от погашения кредитов. Из этих средств наибольшие поступления получили:
— Банк «Премиум» — 5,8 млн грн;
— Банк «Аркада» — 5,6 млн грн;
— Родовид Банк — 0,1 млн грн.
От аренды имущества банки-банкроты получили 1,5 млн грн.
Сколько поступило с начала года
За январь-июль поступления средств в неплатежеспособные банки составили 1 377, 7 млн грн, в т. ч. 1 171,7 млн грн — от реализации имущества, 131,6 млн грн — от погашения кредитов, 64,9 млн грн — от погашения ценных бумаг, 9,5 млн грн — от аренды имущества.
За январь-июнь банки-банкроты получили 1 230,4 млн грн.
Источник: МинФин