В июле банки-банкроты получили 147 миллионов

В июле на счета неплатежеспособных банков, которые находятся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов, поступило 147,2 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фото: investory.news

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Откуда поступили средства

Наибольший объем средств — 134 млн грн — поступил от продажи активов через электронные аукционы, которые проходят по открытой и прозрачной процедуре.

Кто получил больше всего

• Банк «Аркада» — 96,3 млн грн;

• ВТБ Банк — 16,3 млн грн;

• Мисто Банк — 1,03 млн грн.

Еще 11,7 млн грн поступило от погашения кредитов. Из этих средств наибольшие поступления получили:

— Банк «Премиум» — 5,8 млн грн;

— Банк «Аркада» — 5,6 млн грн;

— Родовид Банк — 0,1 млн грн.

От аренды имущества банки-банкроты получили 1,5 млн грн.

Сколько поступило с начала года

За январь-июль поступления средств в неплатежеспособные банки составили 1 377, 7 млн грн, в т. ч. 1 171,7 млн грн — от реализации имущества, 131,6 млн грн — от погашения кредитов, 64,9 млн грн — от погашения ценных бумаг, 9,5 млн грн — от аренды имущества.

За январь-июнь банки-банкроты получили 1 230,4 млн грн.

Источник: МинФин