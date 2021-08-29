С начала года негосударственные пенсионные фонды выплатили почти 100 миллионов своим участникам

За 1 полугодие 2021 года негосударственные пенсионные фонды выплатили своим участникам почти 100 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Украинской асоциации администраторов пенсионных фондов.

Фото: epravda.com.ua

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Общая чистая стоимость активов всех негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30 июля 2021 составила 3707 млн гривен. Активы негосударственных пенсионных фондов увеличились за 2 квартал 2021 на 77,7 млн гривен.

20 открытых НПФ

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За 2 квартал 2021 года количество участников НПФ увеличилось на 1415 человек и по состоянию на 30 июня 2021 участниками негосударственных пенсионных фондов было 888 270 человек.

За 6 месяцев 2021 негосударственные пенсионные фонды выплатили своим участникам 99,7 млн гривен.

По данным отчетности НПФ в 1 полугодии 2021 года вкладчики платили взносы до 43 негосударственных пенсионных фондов, и общая сумма поступлений в НПФ за 6 месяцев 2021 составила 131,6 млн гривен.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин