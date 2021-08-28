Нацбанк отозвал лицензии шести финучреждений

Национальный банк аннулировал лицензии одного ломбарда и пяти финансовых компаний из-за неустраненных нарушений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял эти решения 27 августа.

Кому аннулировали лицензии

Нацбанк отозвал лицензию «Ломбард «Изилон ООО «Изилон и Компания» на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Также аннулированы все лицензии ФК «Виртуоз»; ООО «Бурлинк Лтд»; ФК «Фин-Инвест»; ФК «Интернал Финанс»; ФК «Секвенция».

2 июля НБУ временно остановил лицензии указанных финучреждений из-за неподачи отчетности за I квартал 2021 года.

По состоянию на 27 августа эти небанковские финучреждения не выполнили требования НБУ и не устранили нарушения, что стало причиной для аннулирования лицензий.

Решение о применении санкций вступают в силу с 28 августа 2021 года. С этой даты указанные учреждения теряют право осуществлять деятельность по предоставлению финуслуг, что требует соответствующей лицензии.

В то же время остановка лицензии не лишает финучреждение от выполнения обязательств по уже заключенным договорам о предоставлении финуслуг.

Контекст

Проверить действующие лицензии можно на сайте Национального банка Украины: небанковского финансового учреждения — по ссылке, юридического лица-лизингодателя — по ссылке.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин