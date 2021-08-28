Набсовет Приватбанка утвердил новую структуру и состав правления банка
26 августа наблюдательный совет Приватбанка утвердил новую структуру и состав правления банка. Об этом говорится в сообщении банка.
Фото: korrespondent.net
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Что известно
Обновленная структура исполнительного органа управления финансового учреждения обеспечивает его оптимальный состав, необходимый для управления банком и успешной реализации обновленной стратегии развития.
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Новая должность
Также наблюдательным советом по итогам конкурсного отбора на вновь созданную должность заместителя председателя правления по вопросам реорганизации и проблемных активов назначен Игорь Лебединец.
На новой должности Лебединец будет координировать реализацию раздела Приватбанка на «хороший» и «плохой» банк. К этому Лебединец занимал должность члена правления по вопросам сети и проблемной задолженности, на которой он координировал успешную трансформацию сети банка, внедрив эффективную структуру и современные стандарты управления.
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После успешного завершения почти пятилетнего срока полномочий в должности заместителя председателя правления по вопросам управления проблемными активами Галина Пахачук назначена советником председателя правления банка по вопросам стратегии по токсическому портфелю.
Новая структура правления Приватбанка вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин