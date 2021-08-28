Набсовет Приватбанка утвердил новую структуру и состав правления банка

26 августа наблюдательный совет Приватбанка утвердил новую структуру и состав правления банка. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: korrespondent.net

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Что известно

Обновленная структура исполнительного органа управления финансового учреждения обеспечивает его оптимальный состав, необходимый для управления банком и успешной реализации обновленной стратегии развития.

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Новая должность

Также наблюдательным советом по итогам конкурсного отбора на вновь созданную должность заместителя председателя правления по вопросам реорганизации и проблемных активов назначен Игорь Лебединец.

На новой должности Лебединец будет координировать реализацию раздела Приватбанка на «хороший» и «плохой» банк. К этому Лебединец занимал должность члена правления по вопросам сети и проблемной задолженности, на которой он координировал успешную трансформацию сети банка, внедрив эффективную структуру и современные стандарты управления.

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После успешного завершения почти пятилетнего срока полномочий в должности заместителя председателя правления по вопросам управления проблемными активами Галина Пахачук назначена советником председателя правления банка по вопросам стратегии по токсическому портфелю.

Новая структура правления Приватбанка вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин