Morgan Stanley ухудшил оценку ВВП Украины до 3,4%

Аналитики Morgan Stanley ухудшили оценку ВВП Украины в 2021 году до 3,4% против 4,5%, как ожидалось ранее, и прогнозируют рост на 4,2% ВВП в 2022 году. Об этом говорится в материалах прогноза,передает Интерфакс-Украина.

Фото: epravda.com.ua

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Прогноз аналитиков

«Теперь мы пересматриваем нашу оценку ВВП на 2021 год и видим рост всего на 3,4% в годовом сравнении против 4,5%, как прогнозировалось ранее», — указано в материалах прогноза.

«Мы по-прежнему прогнозируем последовательный рост в третьем и четвертом кварталах 2021 года, чему способствуют лучший урожай, продолжающееся внутреннее восстановление по мере снятия ограничений, связанных с COVID-19, и дальнейшее восстановление внешнего спроса», — пояснили аналитики.

Среди рисков прогноза Morgan Stanley отмечает низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

Помимо этого аналитики прогнозируют увеличение Национальным банком учетной ставки с нынешних 8% годовых до 8,5% в ходе ближайшего пересмотра, который должен состояться 9 сентября.

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При этом они изменяют прогноз справедливой стоимости ВВП-варрантов вслед за изменениями ожиданий экономического роста в 2021—2022 годах.

В частности, при ожиданиях роста на 4,3% в 2021 году и 3,8% в 2022 справедливая стоимость этих бумаг оценивалась 156% от номинала, тогда как отложенное восстановление экономики, которое прогнозируется на следующий год, приведет к снижению справедливой стоимости до 151%.

Как ожидает Morgan Stanley, Министерство финансов Украины будет стремиться выкупить дополнительные варранты в будущем, однако в текущем году это выглядит маловероятным из-за высокой цены и нехватки средств с учетом задержки финансирования МВФ.

ВВП-варранты выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3,2 млрд (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны.

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Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019—2038 годах, однако через два календарных года — то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% — то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

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Напомним

Согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%.

Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк — в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго — 11,4%, первого — 1,3%.

Источник: МинФин