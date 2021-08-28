Курс валют на вечер 28 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро не изменился в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 28 августа Закрытие 28 августа Изменения доллар 26,91/26,93 26,96/26,98 5/5 евро 31,67/31,69 31,67/31,69 0/0 рубль 0,3637/0,3641 0,3637/0,3641 0/0

Напомним, 27 августа торги завершились в диапазоне 26,9100−26,9300 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,6703−31,6939 грн/евро, торги по рублю — 0,3637−0,3641 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,84−27,02 гривны. Евро покупают по 31,40 гривны, продают по 31,80 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,97−27,05 гривны, евро — 31,50−31,70 гривны.

Источник: МинФин