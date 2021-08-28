Финансы
Курс валют на вечер 28 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро не изменился в покупке и в продаже.
0
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Валюта
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Открытие 28 августа
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Закрытие 28 августа
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Изменения
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доллар
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26,91/26,93
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26,96/26,98
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5/5
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евро
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31,67/31,69
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31,67/31,69
|
0/0
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рубль
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0,3637/0,3641
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0,3637/0,3641
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0/0
Напомним, 27 августа торги завершились в диапазоне 26,9100−26,9300 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,6703−31,6939 грн/евро, торги по рублю — 0,3637−0,3641 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,84−27,02 гривны. Евро покупают по 31,40 гривны, продают по 31,80 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,97−27,05 гривны, евро — 31,50−31,70 гривны.
Источник: МинФин