Финансы

Курс валют на вечер 28 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро не изменился в покупке и в продаже.

0

Валюта

Открытие 28 августа

Закрытие 28 августа

Изменения

доллар

26,91/26,93

26,96/26,98

5/5

евро

31,67/31,69

31,67/31,69

0/0

рубль

0,3637/0,3641

0,3637/0,3641

0/0

Напомним, 27 августа торги завершились в диапазоне 26,9100−26,9300 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,6703−31,6939 грн/евро, торги по рублю — 0,3637−0,3641 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,84−27,02 гривны. Евро покупают по 31,40 гривны, продают по 31,80 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,97−27,05 гривны, евро — 31,50−31,70 гривны.

Источник: МинФин

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