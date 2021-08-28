Карточные «фокусы»: на что банки будут ловить клиентов этой осенью

Отечественные банки начали внедрять новые карточные «фишки», позаимствованные за границей. «Минфин» разбирался, как работают новинки и насколько они полезны для клиентов.

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Простой кешбэк устарел

Обычным кешбэком уже никого не удивить. Определенный процент от карточных трат клиентам возвращает большинство розничных банков. Размер кешбэка зависит от категории покупаемой продукции.

Как правило, максимальный возврат — до 10−20% предлагается для специфических покупок. Например, зоотовары или кино и театры. Тогда как для обычных повседневных расходов, скажем, на продукты питания, кешбэк в лучшем случае составляет 1%.

На абсолютную сумму, как правило, действуют ограничения. Обычно — не более 500 грн в месяц.

Более того, например, крупнейший карточный игрок Приватбанк вовсе не балует свою клиентуру кешбэком, исторически работая по программе «бонус плюс», которая не предполагает обналичивания начислений.

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Двойной кешбэк

Чтобы выделиться, или, как говорят банкиры, «отстроиться от конкурентов», некоторые банки внедряют двойной кешбэк. Его суть в том, что клиент может получать возврат дважды. Первый раз — стандартно, при осуществлении покупок (исходящий). Второй раз — при пополнении карты любым способом (входящий).

К примеру, не так давно такой продукт внедрил Райффайзен Банк на базе кредитной карты. Очевидно, задумка состоит в том, что двойной кешбэк будет стимулировать клиентов платить именно «кредиткой», получая 1% кешбэка, чтобы потом, при погашении задолженности, получить ещё 1%.

Впрочем, при этом действует ограничение — заработать на «откатах» получится не более 500 грн в месяц. Это соответствует вполне солидному месячному обороту по карте в 25 тыс грн.

Двойной кешбэк для своей новой карты внедрил также Альфа-Банк. Возврат в размере 1% предусмотрен за пополнение карты Sense картой другого банка в мобильном приложении Sense SuperApp.

Кроме того, клиент может выбрать до 7 категорий товаров. При их оплате картой стандартный кешбэк составит до 10%. Заработать таким образом можно не более 1000 грн в месяц.

Подсмотрели за границей

Двойной кешбэк (double cashback) уже достаточно давно практикуется иностранными банками. Например, Citibank призывает своих клиентов зарабатывать на покупках 2%: 1% непосредственно во время покупки плюс ещё 1% — во время фактической оплаты, то есть погашения кредитного лимита.

Двойной кешбэк активно практикуют также банки соседней РФ.

Современные «продвинутые» банковские клиенты, как правило, располагают картами нескольких банков. Такой инструмент, как двойной кешбэк, может стать достаточно весомым доводом для перераспределения клиентских транзакций в пользу банка, который его предлагает.

Льготные периоды в 92 и 122 дня

За границей стандартный льготный период беспроцентного пользования (grace period) карточным кредитом составляет около 21 день. Но украинского потребителя уже не удивить даже «грейcом» в 62 дня.

Это заставляет банки играть на повышение. Например, Идея Банк декларирует максимальную продолжительность льготного периода в 92 дня, виртуальные Sportbank и O. Bank заявляют о 120−122 днях.

Правда, во всех случаях имеются важные нюансы. Так, Идея Банк предлагает повышенный «грейс» только для первого раза. При этом отсчет начинается в день оформления карты. Это должно стимулировать клиента максимально быстро задействовать (активировать) полученный пластик.

«Представим себе, что вы оформили карту 15 апреля, а 16 апреля рассчитались картой на 1 500 грн, а 2 мая — ещё на 250 грн. До 15 июля достаточно внести на карту 1 750 грн, чтобы не платить процентов», — поясняется на сайте Идея Банка. Все последующие льготные периоды — не более 62 дней.

В Sportbank удлиненный «грейс» начинается в первый день месяца, когда был получен кредитный лимит. То есть, если лимит установили, скажем, 30 августа, то 30 дней льготного периода можно автоматически отминусовать. Хотя пользование кредитом только началось!

Кстати, O. Bank — онлайн-банк Идея Банка, декларирует максимальный «грейс» в 122 дня. Правда, используется та же схема: отсчет начинается с 1 числа месяца, в который возникла задолженность и длится 122 дня. Но это правило действует только для первого периода после подписания договора. Для второго — до 92 дней, в дальнейшем — до 62 дней.

Бесконечный льготный период

«Порвать рынок» решил Альфа-Банк, предложив первую в Украине карту с бесконечным льготным периодом. Ту самую, которая предлагает двойной кешбэк.

Хитрость в том, что обязательный минимальный платеж, который обычно «включается» по истечении льготного периода, по данной карте начинает действовать уже в первый месяц и составляет целых 10%.

«Например, если ты оплатил покупку картой за счет кредитных средств на сумму 10 000 грн, то кредитная ставка составит 0,01% годовых, то есть — 1 грн в год. Минимальный ежемесячный платеж — 1 000 грн в первый месяц, 900 грн — в следующий месяц и т. д.», — объясняется на сайте Альфа-Банка.

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Находка для забывчивых

На практике получается, что срок беспроцентного пользования кредитом (реальный льготный период) составит менее 30 дней.

Но у таких предложений есть и плюсы. В частности, если клиент просрочит льготный период, ему не придется платить повышенные проценты.

«Минфин» уже писал о том, что только каждый третий заемщик monobank успевает погасить долг в рамках льготного периода, то есть 70% регулярно попадают на повышенные проценты.

Источник: МинФин