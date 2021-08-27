В Раде зарегистрировали законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5865, который нацелен на противодействие финансовым пирамидам и борьбу с попытками их организации. Об этом написал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

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Что даст принятие закона

По его словам, принятие документа позволит внедрить действенный механизм предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала.

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«Кроме того, законопроект предусматривает усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков», — отметил Гетманцев.

Текст проекта закона отсутствует.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что основателей финансовых пирамид начнут сажать или штрафовать. Соответствующие нормы содержатся в депутатском законопроекте № 3479, который зарегистрирован в парламенте в середине мая 2020 года.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин