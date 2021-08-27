Пауэлл допустил сворачивание стимулирования экономики в этом году. Как отреагировал рынок

Глава ФРС Джером Пауэлл в рамках ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле сообщил, что экономика достигла той точки, когда она больше не нуждается в существующих объемах поддержки со стороны Федрезерва. Об этом пишет РБК.

Фото: vedomosti

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Пауэлл отметил, что «было бы уместно начать снижать темпы покупки активов в этом году».

О чем говорил глава ФРС

«Сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок», — сообщил Пауэлл. Он также отметил, что преждевременное ужесточение политики может оказать пагубное влияние на экономику.

Пауэлл признал, что инфляция сейчас сильно превышает цель ФРС в 2%, однако считает, что такая ситуация носит временный характер. Он также отметил значительный прогресс на рынке труда, но заявил, что для полного восстановления еще потребуется время.

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Реакция рынка

На фоне выступления Пауэлла фондовые индексы США обновили свои исторические максимумы. S&P 500 вырос на 0,78%, до 4505,16 пункта, NASDAQ Composite — на 0,95%, до 15089,42 пункта. Dow Jones подрос на 0,71%, до 35462,16 пункта, но не обновил рекорд.

Напомним

Сейчас ФРС США ежемесячно тратит $120 млрд на покупку долговых ценных бумаг для стимулирования финансового рынка, пострадавшего от пандемии.

Сворачивание программы означает отток ликвидности с рынка, что было ключевым фактором роста активов во время пандемии.

В начале пандемии ФРС экстренно снизила ставку до 0−0,25% и объявила, что будет неограниченно поддерживать рынки ликвидностью, выкупая активы «в том объеме, в котором это будет необходимо».

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Аналитики Goldman Sachs говорили о том, что считают ноябрь более вероятным месяцем, в котором Федрезерв объявит о начале сворачивания программы скупки облигаций.

Эксперты увеличили вероятность этого события с 25% до 45% и предположили, что снижение объема выкупа активов составит $15 млрд: на $10 млрд сократятся покупки казначейских облигаций США и на $5 млрд — ипотечных ценных бумаг. Вероятность сворачивания стимулов в декабре аналитики снизили с 55% до 35%.

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Источник: МинФин