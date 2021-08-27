На следующей неделе Минфин планирует разместить на ОВГЗ-аукционах 5 гривневых выпусков и один в долларах США
Министерство финансов 31 августа будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Фото: ubr.ua
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Что будет предлагать Минфин 31 августа
На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется к размещению 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 359 дней, 448, 791, 1 036 и 2 093 дня.
Бумаги в долларах имеют срок обращения 764 дня.
ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах СШАПредыстория
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Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 17 августа привлекло в бюджет 788,4 млн грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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На ОВГЗ-аукционе 10 августа Минфин привлек почти 2,7 миллиарда.
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Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 3 августа привлекло в бюджет 1,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, $3,9 млрд и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Источник: МинФин