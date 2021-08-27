Финансы

На следующей неделе Минфин планирует разместить на ОВГЗ-аукционах 5 гривневых выпусков и один в долларах США

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Министерство финансов 31 августа будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Фото: ubr.ua

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: ​главные новости про инвестиции и финансы

Что будет предлагать Минфин 31 августа

На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется к размещению 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 359 дней, 448, 791, 1 036 и 2 093 дня.

Бумаги в долларах имеют срок обращения 764 дня.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах СШАПредыстория

  • Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 17 августа привлекло в бюджет 788,4 млн грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

  • На ОВГЗ-аукционе 10 августа Минфин привлек почти 2,7 миллиарда.

  • Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 3 августа привлекло в бюджет 1,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, $3,9 млрд и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Техногиганты выделят миллиарды долларов на кибербезопасность в США

1 час ago

Зеленский – о праздновании Дня Независимости: Мы хотели показать Украину и ее возможности

1 час ago

Заморозки и снег: народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021

2 часа ago

В Киеве 27 августа без существенных осадков

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button