Минцифры открыло доступ к услугам портала «Дія» для людей без гаджетов и интернета

Министерство цифровой трансформации оборудовало специальные места в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) для доступа к порталу «Дія» пользователям без подключения к интернет, смартфонов или других гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Что анонсировали

Специальные места оборудованы в 1000 ЦПАУ по всей стране, где, при содействии администратора, можно получить онлайн госуслугу, консультацию, или пройти обучение пользованием портала Дія.

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По мнению Минцифры, спецместа в ЦПАУ позволят людям в будущем получать услуги самостоятельно, обеспечивают всем равный доступ к современным сервисам, уменьшают цифровой разрыв между поколениями, экономят время администраторам и позволяют избегать очередей.

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Источник: МинФин