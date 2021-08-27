Финансы

Минцифры открыло доступ к услугам портала «Дія» для людей без гаджетов и интернета

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

Министерство цифровой трансформации оборудовало специальные места в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) для доступа к порталу «Дія» пользователям без подключения к интернет, смартфонов или других гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

6

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости

Что анонсировали

Специальные места оборудованы в 1000 ЦПАУ по всей стране, где, при содействии администратора, можно получить онлайн госуслугу, консультацию, или пройти обучение пользованием портала Дія.

Читайте также: В приложении Дія появятся COVID-сертификаты

По мнению Минцифры, спецместа в ЦПАУ позволят людям в будущем получать услуги самостоятельно, обеспечивают всем равный доступ к современным сервисам, уменьшают цифровой разрыв между поколениями, экономят время администраторам и позволяют избегать очередей.

Читайте также: В «Дія» разрешили регистрировать рестораны, магазины и салоны красоты

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Главы МИД Украины и Израиля обговорили обмен визитами на высшем уровне

1 час ago

Вслед за Костюк: Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Чикаго

3 часа ago

К Земле приближается астероид больше двух Биг-Бенов

3 часа ago

Зеленский отреагировал на нападения в аэропорту Кабула

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button