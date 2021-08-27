Финансы

Курс валют на вечер 27 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 7 копеек в покупке и в продаже.

0

Валюта

Открытие 27 августа

Закрытие 27 августа

Изменения

доллар

26,86/26,88

26,91/26,93

5/5

евро

31,60/31,62

31,67/31,69

7/7

рубль

0,3623/0,3627

0,3637/0,3641

0,0014/0,0014

Напомним, 26 августа торги завершились в диапазоне 26,8300−26,8500 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,5332−31,5568 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3616 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−27,00 гривны. Евро покупают по 31,35 гривны, продают по 31,70 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,40−31,60 гривны.

Источник: МинФин

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