Курс валют на вечер 27 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 7 копеек в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 27 августа Закрытие 27 августа Изменения доллар 26,86/26,88 26,91/26,93 5/5 евро 31,60/31,62 31,67/31,69 7/7 рубль 0,3623/0,3627 0,3637/0,3641 0,0014/0,0014

Напомним, 26 августа торги завершились в диапазоне 26,8300−26,8500 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,5332−31,5568 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3616 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−27,00 гривны. Евро покупают по 31,35 гривны, продают по 31,70 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,40−31,60 гривны.

Источник: МинФин