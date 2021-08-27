Финансы
Курс валют на вечер 27 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 7 копеек в покупке и в продаже.
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Валюта
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Открытие 27 августа
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Закрытие 27 августа
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Изменения
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доллар
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26,86/26,88
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26,91/26,93
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5/5
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евро
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31,60/31,62
|
31,67/31,69
|
7/7
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рубль
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0,3623/0,3627
|
0,3637/0,3641
|
0,0014/0,0014
Напомним, 26 августа торги завершились в диапазоне 26,8300−26,8500 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,5332−31,5568 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3616 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−27,00 гривны. Евро покупают по 31,35 гривны, продают по 31,70 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,40−31,60 гривны.
Источник: МинФин