Финансы

Курс валют на вечер 26 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар прибавил 11 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 11 копеек в покупке и в продаже.

Фото: censor.net

1

Валюта

Открытие 26 августа

Закрытие 26 августа

Изменения

доллар

26,72/26,74

26,83/26,85

11/11

евро

31,42/31,44

31,53/31,55

11/11

рубль

0,3606/0,3610

0,3610/0,3616

0,0004/0,0006

Напомним, 25 августа торги завершились в диапазоне 26,7200−26,7400 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3879−31,4114 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3614 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,69−26,85 гривны. Евро покупают по 31,20 гривны, продают по 31,55 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,85−27,00 гривны, евро — 31,25−31,45 гривны.

Источник: МинФин

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