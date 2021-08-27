Финансы
Курс валют на вечер 26 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил 11 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 11 копеек в покупке и в продаже.
Фото: censor.net
1
|
Валюта
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Открытие 26 августа
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Закрытие 26 августа
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Изменения
|
доллар
|
26,72/26,74
|
26,83/26,85
|
11/11
|
евро
|
31,42/31,44
|
31,53/31,55
|
11/11
|
рубль
|
0,3606/0,3610
|
0,3610/0,3616
|
0,0004/0,0006
Напомним, 25 августа торги завершились в диапазоне 26,7200−26,7400 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3879−31,4114 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3614 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,69−26,85 гривны. Евро покупают по 31,20 гривны, продают по 31,55 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,85−27,00 гривны, евро — 31,25−31,45 гривны.
Источник: МинФин