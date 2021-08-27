Курс валют на вечер 26 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар прибавил 11 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 11 копеек в покупке и в продаже.

Фото: censor.net

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Валюта Открытие 26 августа Закрытие 26 августа Изменения доллар 26,72/26,74 26,83/26,85 11/11 евро 31,42/31,44 31,53/31,55 11/11 рубль 0,3606/0,3610 0,3610/0,3616 0,0004/0,0006

Напомним, 25 августа торги завершились в диапазоне 26,7200−26,7400 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3879−31,4114 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3614 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,69−26,85 гривны. Евро покупают по 31,20 гривны, продают по 31,55 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,85−27,00 гривны, евро — 31,25−31,45 гривны.

Источник: МинФин