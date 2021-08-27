Курс доллара снова вырос на валютном рынке: спекуляция или все же новая реальность

Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов в эту пятницу только усилилось.

Фото: biz.censor.net

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При этом, возникший и умело раздуваемый спекулянтами и крупными продавцами ажиотаж — пришлось формально гасить Нацбанку. Он впервые с конца июня вышел на торги с продажей доллара по 26,94 гривны и этим достаточно быстро успокоил межбанк. Более того, во второй половине дня активность клиентов быстро угасла.

Это говорит о спекулятивном характере утреннего взлета котировок. В итоге, при спекулятивных попытках раскачать курс к цели в 27 гривен за доллар — в реальности за день котировки выросли только на 5 копеек — с 26,86/26,88 до 26,91/26,93 гривен. Нацбанку, конечно, рано почивать на лаврах.

Дело в том, что в рабочую субботу при работе межбанка по валюте на условиях поставки ТОМ — у спекулянтов появится отличный шанс «погонять» курс в нужную им сторону на мелких суммах на малоактивном рынке. Так что все самое интересное еще явно впереди. Пока же это все напоминает попытку отдельных участников рынка максимально «разогреть» курс в интересах крупнейших госкорпораций и частных игроков перед окончанием месяца.

Ход торгов:

Спрос превышал предложение практически с самого начала сессии, которая началась сегодня рано. Чувствовалась нервозность у покупателей и продавцы, пользуясь ситуацией — активно задирали котировки вверх к цели в 27 гривен за доллар.

До 11 часов на межбанк вышел Нацбанк с продажей по 26,94 гривны за доллар и участники рынка стали проводить свои сделки с небольшими отклонениями от этого уровня. Поэтому, с утренних 26,86/26,88 гривен доллар вырос до 26,92/26,94 к 11 часам, а затем в пределах узкого коридора 26,92−26,925/26,94−26,945 гривен продержался почти до 14 часов.

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После обеда котировки начали постепенно снижаться. Все основные игроки уже закрыли свои сделки и продавцы со спекулянтами были вынуждены умерить свои аппетиты.

К 15 часам курс снизился до 26,915/26,935 гривен, а завершилась сессия по доллару на уровне котировок 26,91/26,93.

Главные события 27 августа на валютном рынке:

1) Доллар за день вырос 5 копеек — с утренних 26,86/26,88 до 26,91/26,93 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк выходил сегодня на межбанк с продажей доллара по 26,94 гривны и своими действиями быстро погасил ажиотаж.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9276 гривен, а официальный курс на 28 августа 2021 года установлен на уровне 26,929 гривен за доллар.

Источник: МинФин